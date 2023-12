Le PTB prend la tête à Bruxelles, l'Open Vld touche le fond en Flandre

En Wallonie, les socialistes recueillent 23,9% des intentions de vote devant le MR stable à 20%. Le PTB est en net recul à 14% des intentions de vote, au même niveau qu'Ecolo alors que les Engagés recueillent 13,8%. DéFI ne parvient toujours pas à dépasser les 5% dans le sud du pays.

A Bruxelles, la lutte pour leadership livre des résultats fluctuants suivant les sondages. Le PTB est donné en tête avec 19,3% des intentions suivi du MR avec 18,1% et des écologistes avec 16,8%. Le PS poursuit sa tendance à la baisse et est désormais classé quatrième avec 15,7%. DéFI et les Engagés suivent avec respectivement 9,1% et 7,2% des intentions de vote.