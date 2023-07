Le PTB reproche à Françoise Bertieaux sa "vision élitiste" de l'enseignement

À l'entame de son mandat, le PTB adresse trois demandes à la nouvelle ministre: supprimer le concours d'entrée en médecine, "mettre fin à la précarité étudiante en refinançant l'enseignement supérieur", et refinancer le secteur de l'Aide à la jeunesse qui vient d'entamer un mouvement de grève.

"Depuis plus de deux ans, le personnel du secteur tire la sonnette d'alarme : ils demandent des places d'accueil en suffisance et des collègues formés pour aider et accompagner ces jeunes. Aujourd'hui ils n'en peuvent plus parce qu'ils sont surchargés de travail. La future ministre doit leur donner les moyens de protéger tous les enfants", conclut le PTB.