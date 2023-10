Le recteur de l'UCLouvain, candidat aux élections, propose de faire un pas de côté

Le mandat de Vincent Blondel, à la tête de l'UCLouvain depuis 2014, doit prendre fin en septembre 2024. Des élections rectorales sont prévues au printemps prochain et le recteur avait déjà annoncé qu'il ne briguerait pas de troisième mandat.

Vincent Blondel semble avoir pris les devants et a proposé au CA de l'université de faire un pas de côté. Selon Le Soir et La Libre, le recteur demande d'être déchargé de toutes ses fonctions à partir du 9 février prochain, soit le début de la période de prudence avant les élections législatives, régionales et européennes de juin 2024. D'ici là, il suggère de s'abstenir de prendre la parole publiquement en tant que recteur.

Les élections rectorales ne seraient pas avancées mais le vice-recteur Didier Lambert assurerait l'intérim dans l'attente de l'entrée en fonction d'un nouveau recteur ou d'une nouvelle rectrice.

"Le dossier est désormais entre les mains du CA", a souligné une porte-parole de l'UCLouvain à Belga.