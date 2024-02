Le remboursement de respirateurs pour apnée du sommeil a augmenté de 30% en 5 ans

Selon les derniers chiffres de l'Inami, en 2022, 171.280 personnes bénéficiaient d'un remboursement d'une CPAP (ventilation à pression positive continue) destinée à soigner leur trouble, une hausse de 30% en cinq ans.

La hausse des prises en charge des apnées du sommeil ne s'explique qu'en partie par une plus grande conscientisation des médecins. Nos modes de vie plus sédentaires, qui entraînent plus d'obésité, accroissent aussi le risque. Tout comme la consommation d'alcool et de tabac. Le traitement proposé peut donc uniquement reposer sur des mesures hygiéno-diététiques pour perdre du poids, arrêter le tabac et l'alcool, reprendre le sport… Seuls les patients atteints plus sévèrement se voient proposer une ventilation à pression positive, qui envoie de l'air en permanence dans les voies respiratoires.