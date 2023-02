Le respect pour les travailleurs âgés ne se gagne pas comme ça

"On ne garantit pas le respect des plus de 60 ans par des amendes et des quotas tatillons", a-t-il dit sur Twitter. À ses yeux, il s'agit d'une "fausse bonne idée".

Dans l'opposition, la N-VA, via le député Wim Van der Donckt, voit dans les propositions de la ministre "surtout un plan pour taxer plus celui qui travaille et donne du travail, donc surtout en Flandre". Les nationalistes visent plus particulièrement le scénario d'une taxation plus grande du deuxième pilier et la possibilité de sanctionner les entreprises qui n'emploient pas assez de travailleurs âgés. Selon eux, il vaudrait mieux supprimer dans ce cas définitivement les prépensions.