Le Roi insiste sur l'urgence budgétaire et note l'opportunité de convergences politiques

Autres temps électoraux, autres messages: Philippe a encouragé les efforts en direction d'"une économie qui consolide le positionnement de notre pays dans le monde", en protégeant l'outil de production, en renforçant la compétitivité et en développant nos pôles d'excellence, et en profitant du contexte européen en faveur d'une réindustrialisation.

Le Roi a également plaidé pour des synergies entre secteurs public et privé dans plusieurs domaines comme l'éducation, la recherche, le marché de l'emploi.

Face à l'"indiscutable urgence budgétaire", Philippe pose deux balises: veiller à ce que les réformes s'effectuent "au bénéfice de la qualité de nos services publics (...) indispensables à la cohésion de notre société et la réputation de notre pays"; et élaborer "un projet fédérateur qui parle au cœur des gens, et encourage l'entraide et l'engagement citoyen".