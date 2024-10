Le Roi prolonge la mission de formation de Bart De Wever jusqu'en novembre: ce qu'il faut retenir de l'audience de ce jeudi

Le travail pour aboutir à un gouvernement Arizona va donc se poursuivre. N-VA, Vooruit, CD&V, MR et les Engagés, ces cinq partis doivent aboutir le plus vite possible pour pouvoir présenter un budget à l'Europe dans les temps.

L'idéal, selon notre journaliste Mathieu Col, serait que la coalition soit mise en place pour le début du mois de décembre.

Vitesse "omnibus"

Depuis quelques semaines, les négociations se déroulent à la vitesse d'un omnibus et non plus d'un TGV, selon la métaphore ferroviaire utilisée par Bart De Wever. La tenue des élections communales et provinciales dimanche a également ralenti le processus. Maintenant que celles-ci ont eu lieu, le rythme devrait reprendre de manière soutenue.

Les négociateurs principaux de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V se sont retrouvés mercredi à 12h30 pour une première réunion. Elle a été consacrée à la méthode de travail pour les semaines à venir.

Enjeu important

Les échéances se rapprochent. Le formateur veut aboutir à un accord à la mi-novembre afin de déposer un projet de budget à la Chambre avant la fin de l'année et lancer les réformes promises dès l'année prochaine. L'enjeu est important : la Belgique est sous le coup d'une procédure en déficit excessif et doit soumettre à l'Europe un programme de réformes structurelles si elle veut assainir ses finances publiques en sept ans plutôt qu'en quatre ans.

Dès jeudi, les travaux vont s'intensifier, a-t-on assuré à bonne source, en commençant par les notes thématiques négociées durant les semaines écoulées.

Une nouvelle réunion plénière est prévue la semaine prochaine entre les présidents. Des négociations suivront en "groupe central" (soit les négociateurs principaux de chaque parti) pour trancher les points de divergence qui subsistent.

Quid du budget et d'une nouvelle "super note" qui contient les réformes à mener en matière d'emploi, de fiscalité et de pensions? Le rejet d'une version précédente le 22 août avait entraîné l'échec de la première mission de formation de M. De Wever. "Les questions de méthode ont été précisées, de même que les enjeux liés au calendrier budgétaire", a-t-on indiqué, sans autre précision.