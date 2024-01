Le Royaume-Uni principal bénéficiaire de l'électricité du câble sous-marin Nemo Link

Depuis la mise en service de l'interconnexion entre les réseaux électriques belge et britannique Nemo Link, l'énergie est principalement acheminée vers le Royaume-Uni. Cette tendance devrait toutefois s'inverser à l'avenir, avec des capacités de production britanniques augmentées par l'éolien maritime, a-t-on appris mercredi lors d'une conférence de presse organisée par le groupe Elia et la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen) à l'occasion du cinquième anniversaire de la connexion.

Nemo Link est la première liaison à haute tension entre les réseaux électriques belge et britannique. L'interconnexion se compose de deux câbles d'une longueur de 140 kilomètres traversant la mer du Nord. Elle peut envoyer jusqu'à 1.000 mégawatts d'électricité, soit la puissance nécessaire à une ville d'un million d'habitants. Depuis ses débuts, Nemo Link a fait passer près de 29,6 TWh d'électricité.

Jusqu'à présent, les câbles ont surtout fonctionné dans le sens Belgique - Royaume-Uni chaque année. En 2019, l'électricité a été transportée de Zeebrugge à Richborough près de 86 % du temps, en 2020 il s'agissait de 82 % du temps et jusqu'à 95 % en 2021. La dynamique a quelque peu évolué les deux années suivantes en raison de la crise énergétique, le Royaume-Uni étant mieux approvisionné en gaz. Cependant, en 2022 et 2023, respectivement 54 % et 70 % du flux total était orienté vers le Royaume-Uni.