Le Royaume-Uni veut patrouiller dans la Manche avec des bateaux privés

Le remplacement de la flotte actuelle des gardes-côtes commencera au plus tôt en mars 2026, soit quatre ans plus tard que prévu. Il concerne cinq petits bateaux à moteur et six patrouilleurs, dont certains ont 20 ans.

En raison de ce retard, le ministère cherche maintenant une alternative par le biais des bateaux de particuliers, rapporte le Times.