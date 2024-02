Le salaire médian pour un travail à mi-temps connaît peu d'évolution après 35 ans

Par tranche d'âge, le travail à temps partiel semble rencontrer un succès important auprès des moins de 25 ans. Plus de la moitié de ces jeunes n'exercent en effet pas à temps plein "peut-être en raison de la combinaison avec les études", relève SD Worx. Les métiers propices au temps partiel comme vendeur, caissier, agent d'entretien ou serveur accueillent par ailleurs volontiers une main-d'œuvre plus jeune. Chez les femmes, le travail à temps partiel est également élevé entre 35 et 65 ans, et connaît son pic le plus marqué à 60 ans. Entre 24 et 30 ans, la majorité des travailleuses sont actives à temps plein.

SD Worx a effectué ce sondage à l'aide des données salariales de 106.000 travailleurs à temps partiel du secteur privé en Belgique, jusqu'à fin décembre 2023.