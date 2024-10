Le second avion néerlandais venu du Liban, avec 35 Belges à bord, a atterri à Eindhoven

Le second avion militaire néerlandais rapatriant des civils du Liban a atterri samedi soir à 20h50 à Eindhoven. À bord se trouvaient 170 passagers, dont 35 Belges. Parmi ceux-ci, le journaliste Robin Ramaekers et le cameraman Stijn De Smet de VTM, blessés plus tôt dans la semaine.