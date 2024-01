Le secrétaire d'Etat américain à la Défense de retour au Pentagone

"Je me sens bien et je récupère bien, mais je continue à travailler pour me remettre en forme", a déclaré M. Austin, âgé de 70 ans, à propos de son absence.

Au début de l'année, le secrétaire d'Etat avait été critiqué pour avoir gardé le secret sur son cancer de la prostate et sur un séjour à l'hôpital dû à des complications. Même le président Joe Biden n'a pas su pendant plusieurs jours que son ministre avait été hospitalisé, bien qu'il ait par la suite confirmé son soutien à M. Austin.