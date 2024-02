Le secteur des titres-services mobilise plusieurs centaines de personnes à Bruxelles

Le secteur des titres-services s'est mobilisé vendredi matin, à Bruxelles, lors d'une manifestation réunissant quelque 400 personnes selon les chiffres de la police, et près de 800 selon les organisateurs. En front commun, les syndicats de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB ont dénoncé le risque de voir disparaître la prime de fin d'année ainsi que la prime syndicale, et ont pointé un déséquilibre de la répartition des subsides du secteur entre actionnaires et employés, au détriment de ces derniers.

Témoignant d'un ras-le-bol général quant à des conditions de travail de plus en plus précaires pour les aides-ménagères, les manifestantes ont mené une action symbolique devant le siège de BNP Paribas à Bruxelles afin de "réclamer leur argent"- la banque étant l'un des plus gros actionnaires de l'entreprise belge de titres-services "Het Poetsbrureau". "Des plumes et du goudron pour les actionnaires", arborait ainsi des affiches sur le bâtiment, tandis qu'un nuage de plumes blanches venait envahir les vitres de la banque.

"Aujourd'hui, l'argent public ne sert plus aux travailleuses et travailleurs, mais bien aux actionnaires, qui ne voient que le profit sans considérer le bien-être des travailleuses", a souligné le secrétaire permanent de la centrale générale FGTB, Sébastian Dupanloup. Selon les syndicats, les actionnaires "se cachent derrière Federgon", l'une des fédérations des employeurs, pour imposer des économies aux dépens des travailleuses, et ce dans le but d'augmenter leurs propres dividendes.