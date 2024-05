Le secteur diamantaire anversois veut plus de contrôles pour les pierres brutes de Russie

L'interdiction d'importation de diamants russes oblige chaque diamant brut à transiter par Anvers pour certifier son origine avant d'atterrir sur le marché européen et du G7 (les sept plus grands pays industrialisés, soit l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni). Sous pression internationale, l'Antwerp World Diamond Center (AWDC) demande à présent "davantage de points de contrôles, hors de l'Union européenne et du G7", a fait savoir vendredi le représentant de l'industrie diamantaire belge par communiqué.