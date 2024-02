Le Sénat adopte le rapport d'information sur les violences gynécologiques

Le texte contient 93 recommandations. Celles-ci ont été élaborées à la suite de différentes auditions d'experts et professionnels de la santé ainsi que d'associations féminines. Le rapport est le fruit de trois ans de travail.

Par son vote, le Sénat demande de reconnaître explicitement les violences gynécologiques et obstétricales "comme un problème subséquent à de nombreuses causes" (culturelles, sociétales, socio-économiques, matérielles, individuelles ou institutionnelles) et "comme une forme de violence liée au genre." Il demande aussi d'établir un cadastre de ces violences obstétricales en Belgique, et de rendre les chiffres accessibles.