Le Sénat adopte une proposition de loi sur les commissions mixtes et panels citoyens

Le Sénat pourra, de sa propre initiative et sur un sujet déterminé, constituer une commission mixte, composée de membres du Sénat et de personnes issues d'un tirage au sort. La commission mixte ou le panel citoyen formulera des recommandations sur une problématique précise. Elles seront composées de 39 personnes minimum à 60 personnes maximum.

Pour être tiré au sort, il faudra être de nationalité belge, être inscrit dans les registres de la population d'une commune belge, être âgé d'au moins 18 ans, ne pas avoir été déchu du droit de vote et ne pas être mandataire politique ou titulaire d'une fonction d'ordre judiciaire.

Concrètement, deux tirages au sort auront lieu. Le premier sera d'ordre général avec une simple répartition régionale. Le second sera établi sur base des personnes qui ont accepté la première invitation. Il permettra d'affiner l'échantillon via des critères de domicile, de genre, d'âge et de niveau d'instruction. Le panel devra au moins comprendre un Bruxellois néerlandophone et un citoyen issu de la communauté germanophone.