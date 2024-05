Le Sénat donne le dernier feu vert à la déclaration de révision de la Constitution

Le Sénat a validé vendredi après-midi en plénière le projet de déclaration de révision de la Constitution proposé par le gouvernement. C'était le dernier vote nécessaire pour cette liste d'article ouverts à révision, après le feu vert de l'exécutif et celui de la Chambre, la semaine dernière. C'était le dernier acte du parlement: la déclaration doit être publiée au Moniteur, ce qui entrainera la dissolution des chambres, dans l'attente des élections du 9 juin. C'est aux "constituants", soit les députés et sénateurs de la prochaine législature, que reviendra la tâche de la révision elle-même.

Le suspense était inexistant: comme la Chambre l'a fait, le Sénat s'est en réalité borné à approuver la liste composée par la Vivaldi, sans débat étendu sur ce que chaque groupe aurait voulu y ajouter. Quasi tout a été approuvé à l'unanimité des sénateurs présents. Seuls le PTB et le Vlaams Belang se sont abstenus ou ont voté contre sur quelques rares éléments de la liste, tandis que le fameux article 195 n'a recueilli que 46 "oui" sur 53 votants présents.

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a parcouru ce que le gouvernement proposait, et que le Sénat a accepté: une "liste équilibrée", a-t-elle défendu. "Qui peut être subdivisée en trois catégories": l'article 195, les articles "qui permettent certaines modifications des droits fondamentaux", et finalement d'autres "articles ciblés", dont ceux qui concernent directement la mission et le fonctionnement du Sénat. Il s'agit de "rendre notre pays 'future-proof' d'ici à son 200e anniversaire", a résumé la ministre CD&V. "Mon souhait est de faire fonctionner ce pays, jusqu'à ce que ça marche. Cela nécessite des réformes".