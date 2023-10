Le Service d'Utilité collective approuvé en commission de la Défense

L'intention est de démarrer le service à la Défense en 2024, avec les 200 premières places pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Les jeunes qui rejoignent le SUC recevront une allocation de 500 euros nets par mois, en plus de leur allocation de chômage ou d'insertion. Ce changement de la loi du 11 avril 2003 permet également à d'autres ministres fédéraux de mettre en place un tel service au sein de leurs départements.

Le SUC lancé par Mme Dedonder (PS) a pour objectif d'offrir aux jeunes de 18 à 25 ans un cadre, un accompagnement et des outils en vue d'une plus grande émancipation. Il aura un statut particulier: les jeunes participants ne deviendront pas des employés militaires ou civils de la Défense, ne manieront pas des armes et ne recevront aucune formation militaire, a précisé le cabinet dans un communiqué.

Les jeunes se verront proposer un cadre sous la forme d'une semaine de 38 heures, dans laquelle les formations sur la citoyenneté, les normes et valeurs, la sécurité au travail et le sport sont centrales. D'autres formations seront proposées dans le cadre du projet Reboot4You de la Défense et des secteurs privés concernés.