Le siège de campagne de Vooruit à Bruxelles vandalisé

La façade du siège de campagne de Vooruit à Bruxelles a été vandalisée dans la nuit de mardi à mercredi. Elle a été couverte de peinture rouge, et les mots "Blood on your hands" ont été inscrits sur la vitre de cette "Vooruit Vitrine", dans la rue de Flandre. Selon la secrétaire d'État bruxelloise Ans Persoons, le parti va porter plainte.