Le Sinn Fein compte sur un référendum sur l'unité irlandaise d'ici 2030

Le parti irlandais Sinn Fein, qui est représenté dans les deux parties de l'Irlande, souhaite organiser un référendum sur la réunification de l'Irlande avant la fin de la décennie. La présidente du parti, Mary Lou McDonald, l'a annoncé à des journalistes à Londres jeudi. Un tel référendum nécessiterait encore beaucoup de préparation, et le gouvernement de Dublin n'a pas encore voulu mettre la question à l'ordre du jour.

La province britannique d'Irlande du Nord dispose depuis peu, et pour la première fois, d'une cheffe de gouvernement favorable à la réunification en la personne de Michelle O'Neill. Celle-ci s'est déjà prononcée en faveur d'un référendum sur l'unité de l'Irlande. Elle attend de Londres qu'elle respecte l'accord, quel que soit le parti au pouvoir.

Le Sinn Fein est devenu le parti le plus puissant d'Irlande du Nord pour la première fois après les élections législatives régionales de 2022. Toutefois, la formation du gouvernement a été retardée de deux ans en raison du boycott du parti unioniste DUP. En République d'Irlande aussi, le Sinn Fein est en passe de devenir le parti le plus puissant. Des élections générales y seront organisées au plus tard en mars 2025.