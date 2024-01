"Le socio-économique doit être la priorité du prochain gouvernement", selon De Croo

Le socio-économique doit constituer la priorité du prochain gouvernement fédéral, a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo dimanche sur les ondes de la chaîne flamande VTM Nieuws. "Je ne veux pas d'un gouvernement qui veut fragmenter notre pays et rendre encore le tout plus complexe", souligne l'intéressé.

Le Premier ministre a ainsi répété le message que lui et le président de l'Open VLD, Tom Ongena, avaient délivré lundi lors de la réception du Nouvel An des libéraux: l'Open VLD ne veut pas perdre de temps après les élections à se réunir "dans des châteaux pour découper le pays", mais se lancer rapidement dans des réformes socio-économiques. "Le prochain gouvernement devra utiliser les cinq années dont il dispose pour créer environ 400.000 emplois. C'est de cela qu'il devrait s'agir, pas de fragmenter notre pays", a déclaré dimanche le Premier ministre sur VTM.

Alexander De Croo n'a toutefois pas précisé si l'Open VLD envisageait de travailler avec la N-VA, qui souhaite expressément une réforme de l'État. "Je peux travailler avec des partis qui ont pour priorité la création d'emplois et la croissance économique et qui comprennent qu'il faut garder notre pays uni pour être plus fort."