Le SPF Santé publique lance une campagne de sensibilisation contre les microplastiques

Le SPF Santé publique lance jeudi une action de sensibilisation contre les microplastiques. Ces particules de moins de 5 millimètres, qui proviennent principalement de la fragmentation des déchets, se retrouvent inévitablement dans l'environnement et constituent une menace pour les écosystèmes, avertit le service public fédéral dans un communiqué.

Le règlement européen Reach, qui encadre les substances chimiques dangereuses dans l'UE, interdit désormais les microplastiques "dans les applications où ils sont intentionnellement utilisés ou lorsqu'ils sont ajoutés à des mélanges, comme dans les paillettes, les jouets et certaines peintures", explique Pieter Luys, expert en maitrise des risques substances chimiques au SPF Santé publique.

Les particules de plastique menacent non seulement les petits organismes marins, mais aboutissent également dans nos assiettes. Selon une étude néerlandaise, nous ingérons chaque année plus de 300.000 particules de microplastiques par le biais de notre alimentation, de nos boissons et de notre respiration.