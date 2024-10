Le Sri Lanka approuve un accord de restructuration de sa dette

"Les autorités sri-lankaises confirment l'approbation de l'accord de principe annoncé le 19 septembre", a déclaré dans un communiqué le ministère sri-lankais des Finances.

Frappé en 2022 par la plus grave crise économique et financière de son histoire, le pays a obtenu un an plus tard du Fonds monétaire international (FMI) une aide de 2,9 milliards de dollars (2,6 milliards euros) en échange de sévères mesures d'austérité et d'une restructuration de sa dette.