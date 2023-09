Le Stars Rallye Télévie aura lieu le 15 octobre à l'aérodrome de Temploux

L'équipe du Stars Rallye Télévie désire, par le biais de l'événement, offrir aux enfants atteints du cancer ou de la leucémie une journée inoubliable. Un rallye balade démarrera de la Butte du Lion à Waterloo dès 09h00. Les voitures de luxe termineront leur "course" à l'aérodrome de Temploux, après une balade en campagne de trois heures environ. Là, de multiples animations attendront les enfants, orchestrées par l'association Ohana et l'Hôpital Des Enfants Reine Fabiola.

Au départ de l'aérodrome, un défilé de voitures GT et électriques aura également lieu dès 11h30, pour une heure. De nombreuses personnalités seront sur place, en plus des deux parrains et de l'ambassadrice, parmi lesquelles le journaliste Thomas de Bergeyck, les chefs Giovanni Bruno et Lionel Rigolet, la famille Borlée, le pilote automobile Ulysse de Pauw et l'acteur Charlie Dupont.