Le syndicat ACV s'inquiète du blocage judiciaire dans le dossier Ryanair

Le responsable syndical rappelle que la justice européenne a statué en 2017 que Ryanair ne pouvait plus imposer le droit irlandais à tous ses employés, mais devait appliquer le droit du travail local. "Trois travailleurs (en Belgique, ndlr) ont eu raison devant la justice, mais il ne s'est rien passé pour les autres. Ils attendent toujours une régularisation de leur situation", explique-t-il.

"Des plaintes officielles ont été déposées en 2018, nous sommes maintenant cinq ans plus tard et nous n'avons toujours aucune nouvelle de l'auditorat du travail. Pas même si ces plaintes sont fondées ou non. La procédure doit ensuite seulement commencer", explique Hans Elsen.