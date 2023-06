Le syndicat chrétien dénonce les modifications d'horaires au sein de la "police sanitaire"

Le syndicat chrétien CSC partage mercredi ses inquiétudes au sujet de la nouvelle répartition du travail chez Saniport, la police sanitaire qui surveille le trafic international, un service du SPF Santé publique. Dans un communiqué, le syndicat déplore des "horaires plus courts et une perte salariale de 25% pour tous les employés".

Selon le syndicat, la direction de Saniport souhaite depuis un certain temps ajuster le régime de travail. Aujourd'hui, les collaborateurs travaillent en shifts de 24 heures (dont six pour dormir) et doivent se rendre au travail six fois par mois (soit 144 heures au total). Le SPF Santé publique aimerait désormais introduire seize shifts de 10 heures par mois (soit 160 heures au total).

"Cela a des conséquences énormes sur la vie privée et les revenus des membres du personnel", explique la CSC.