Le syndicat flamand Algemeen Boerensyndicaat agira "aussi longtemps que nécessaire"

Le gouvernement flamand doit rencontrer vendredi matin une délégation d'organisations agricoles.

Plusieurs d'entre elles (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Groene Kring et Jong ABS) ont déjà discuté mercredi avec le cabinet du ministre flamand de l'Agriculture Jo Brouns (CD&V). Les agriculteurs sont cependant sortis déçus de cette concertation et exigent une sécurité juridique ainsi que des perspectives. "Si nous n'obtenons pas de réponse, nous irons plus loin", a averti M. Vandamme, dont le syndicat compte environ 4.000 membres.