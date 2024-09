Le syndicat socialiste flamand réclame le maintien du cordon sanitaire

L'ABVV, l'interrégionale flamande de la FGTB, appelle les électeurs à exercer leur droit de vote le 13 octobre et exhorte les partis locaux à ne pas former de coalition avec l'extrême droite. "Des exemples venus d'autres pays prouvent qu'il s'ensuit une réduction systématique de l'espace démocratique", a déclaré mardi soir la secrétaire générale Caroline Copers lors de la rentrée du syndicat à Bruxelles.

Caroline Copers défend une Flandre qui fonctionne pour tout le monde. "Pour l'ABVV flamand, cela signifie une Flandre où le plus grand nombre possible de personnes exercent leur droit de vote, une Flandre où le cordon sanitaire est maintenu même après le 13 octobre et une Flandre avec un gouvernement flamand qui ne s'engage pas dans la rupture sociale. Mais avant tout, une Flandre où il fait bon vivre et travailler."

La secrétaire générale demande que la Flandre et le niveau fédéral restent critiques à l'égard des règles budgétaires européennes. "L'opération d'économies risque d'exiger trop de la Belgique, mais aussi de la Flandre. Cela ne doit pas se faire au détriment de la politique sociale et ne peut être réalisé qu'avec des contributions fiscales équitables, où les épaules les plus solides supportent les charges les plus lourdes. Un impôt sur la fortune, un cadastre des fortunes ainsi qu'un impôt équitable sur les donations et les successions doivent être à l'ordre du jour des négociations."