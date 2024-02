Le taux de chômage en légère progression en Wallonie

Le taux de chômage a légèrement progressé en janvier par rapport au premier mois de l'année 2023. Il est ainsi passé de 13,7 à 14,3%, selon les données publiées lundi par le Forem. Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés s'élevait à 231.325 personnes contre 219.581 il y a un an (+5,3%).

Parmi ces personnes, près d'une sur cinq est âgée de moins de 25 ans et près d'une sur quatre a au moins 50 ans. Plus de 40% sont au plus diplômés de l'enseignement secondaire du 2e degré. Les chômeurs de longue durée (deux ans minimum) représentent près de la moitié du total (45%).

Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations diminue de 4,1%, soit 5.066 personnes de moins par rapport au début de l'année dernière. Le nombre de jeunes en stage d'insertion diminue également, de 25,9%, soit 11.313 personnes de moins.