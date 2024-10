Le taux de participation en Flandre: entre 53,7% à Eeklo et 79,3% à Biévène

Tous les résultats des villes et communes de Flandre ne sont pas encore connus mais la tendance du taux de participation est de plus en plus claire.

C'est à Eeklo en Flandre orientale que l'abstention est la plus forte avec à peine plus de la moitié (53,7%) des électeurs qui se sont déplacés pour voter tandis que la commune à facilités de Biévène en Brabant flamand affichait l'un des taux de participation les plus hauts avec 79,3%. Suivent ensuite Dentergem (77%) en Flandre occidentale, Horebeke (75,8%) en Flandre orientale, les Fourons (78,7%) dans le Limbourg, et Glabbeek (76,6%) en Brabant flamand.

Dans une trentaine de villes et communes de Flandre, la participation est inférieure au taux de 60%. Un tiers se trouve dans le Limbourg: à As, Bocholt, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Bourg-Leopold, Maaseik, Maasmechelen et Tongres-Borgloon, le taux varie entre 57 et 60%.