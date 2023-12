Le taux d'emploi en Flandre peut atteindre les 81%

Le taux d'emploi en Flandre a atteint en 2022 76,7%, mais pourrait atteindre 81% si les personnes sans activité, mais proches du marché du travail, commençaient à travailler, ressort-il d'un rapport du centre de connaissance flamand sur le travail "Steunpunt Werk" et du département régional "Travail et Économie Sociale".

Selon le ministre flamand du Travail Jo Brouns (CD&V), ce rapport montre qu'il existe encore une grande "marge de progression" et l'objectif est de motiver le plus grand nombre possible de personnes non actives professionnellement "à franchir le pas vers le marché du travail".

L'ambition du gouvernement flamand, tout comme celle du fédéral, est d'atteindre un taux d'emploi de 80%. Selon le rapport, ce taux est en progression en 2022 au nord du pays, pointant à 76,7% en 2022 contre 75,3% en 2021. Jamais autant de Flamands n'ont été au travail. La Région affiche aussi un taux de vacances des postes de travail les plus importants d'Europe (5,9% contre une moyenne européenne de 2,9%).