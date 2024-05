Le taux d'endettement de la Belgique a atteint 105,2% en 2023

L'an dernier, l'encours brut de la dette publique a augmenté de 37 milliards d'euros (+6,4%) pour s'établir à 503,3 milliards d'euros. A noter que, comme l'année précédente, la dette des entités fédérées a crû davantage que celle de l'Etat fédéral durant cette période.

Le déficit budgétaire de l'Etat est passé à -4,4% du PIB, soit 26 milliards d'euros (contre -3,6% en 2022 mais -5,4% en 2021 et -9% en 2020). Une évolution négative qui s'explique, selon le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, par "l'indexation des dépenses sociales et des salaires des fonctionnaires", ainsi que par l'augmentation des dépenses d'investissement "et par les mesures temporaires de soutiens aux ménages et aux entreprises" proposées lors des dernières crises et "qui n'ont pas encore été totalement supprimées".