Le taux d'intérêt belge à long terme atteint son plus haut niveau de l'année

Le taux d'intérêt belge à dix ans a oscillé autour de 3,177 % mercredi, soit son niveau le plus élevé depuis le début de l'année. Cette hausse des taux a des conséquences négatives, rendant les emprunts plus coûteux et mettant à mal les finances publiques.

Cette tendance à la hausse des taux d'intérêt s'observe actuellement dans toute l'Europe et aux États-Unis. Les investisseurs, constatant une inflation plus persistante que prévu, notamment en Allemagne où elle a de nouveau augmenté en mai, anticipent des baisses de taux plus lentes et moins nombreuses de la part des banques centrales.

En octobre dernier, le taux d'intérêt à long terme belge avait dépassé 3,6 %, un record depuis plus de onze ans, avant de retomber à 2,45 % fin décembre.