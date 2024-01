Le TEC prévoit de recruter au moins 800 personnes en 2024

Après avoir engagé plus de 600 nouveaux collaborateurs en 2023, le TEC prévoit d'en recruter au moins 800 de plus en 2024, a annoncé lundi la société wallonne de transport public.

La majeure partie des postes à pourvoir concerne le renforcement des équipes de conduite, avec 531 postes de conducteurs à pourvoir. "Pour ce métier, le TEC recherche des personnes flexibles, axées sur le service client, capables de gérer le stress et de respecter rigoureusement les règles de sécurité. Le permis D n'est pas un prérequis, car le TEC s'engage à former ses futurs conducteurs et conductrices", explique la société de transport public dans un communiqué.

Pour entretenir une flotte de plus de 2.000 véhicules, le TEC recherche également divers profils techniques, notamment des mécaniciens, des électriciens automobiles et des techniciens diagnosticiens.