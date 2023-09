Le temps reste chaud et ensoleillé

Le temps sera à nouveau très ensoleillé samedi après-midi, avec quelques voiles d'altitude ou quelques champs de nuages cumuliformes qui se formeront par endroits, prévoit l'IRM dans son dernier bulletin. Les maxima oscilleront entre 26°C en Hautes-Fagnes et généralement 30 à 32°C en plaine. Le mercure pourrait très localement atteindre 33°C le long de la frontière française. Le vent sera faible de direction variable.

Le ciel restera serein en soirée. Durant la nuit, le temps deviendra brumeux et quelques champs de brouillard localisés pourront même se former. Les minima seront compris entre 9°C degrés, voire localement moins, dans certaines vallées de l'Ardenne et 18 à 20°C sur les autres régions.

Le soleil dominera à nouveau dimanche, avec des températures similaires à samedi.