Le trafic ferroviaire adapté à partir du 1er juillet entre Bruxelles et Charleroi-Central

La circulation des trains sera adaptée du 1er juillet au 16 août sur la ligne Bruxelles, Braine-l'Alleud, Nivelles et Charleroi-Central, ont annoncé mardi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel et la SNCB dans un communiqué.

En semaine, les voyageurs au départ de Luttre et Charleroi-Central vers Bruxelles, et inversement, devront prendre une correspondance à Nivelles. Il y aura également moins de trains S entre Braine-l'Alleud et Nivelles ainsi qu'entre Nivelles et Charleroi-Central.

Outre cette adaptation de la circulation, des interruptions auront lieu. En effet, dans le cadre du chantier du RER et de la mise à quatre voies de la ligne Bruxelles-Nivelles, "Infrabel modernise totalement le faisceau de voies de Baulers (Nivelles)", est-il indiqué dans le communiqué. Les travaux ont débuté en janvier et se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 2024, avec un pic d'activité durant les vacances estivales.