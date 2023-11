Le trafic ferroviaire entre Bruxelles et Anvers devrait revenir à la normale mardi matin

"Les réparations de la caténaire de la quatrième voie par nos équipes se poursuivent et prendront un certain temps, mais demain matin, le trafic ferroviaire devrait pouvoir reprendre sur les quatre voies entre Anvers et Berchem et entre Kontich et Lint", ajoute Infrabel par voie de communiqué.

La circulation ferroviaire a été perturbée lundi à 17h00 en raison d'une caténaire endommagée. Une seule voie était disponible suite à cet incident. Une deuxième voie a été libérée vers 18h20 et une troisième vers 21h00.