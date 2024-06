Le trafic ferroviaire entre Visé et Maastricht ne reprendra finalement que mardi matin, et non pas dimanche comme annoncé précédemment, a indiqué Infrabel. Les travaux sont clôturés du côté belge, mais le gestionnaire du réseau ferroviaire néerlandais ProRail a demandé un délai de 24 heures supplémentaires pour terminer les réparations de son côté de la frontière.