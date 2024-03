Le trafic ferroviaire reprend sur une voie entre Ottignies et Bakenbos

La circulation ferroviaire a pu reprendre vers 12h45 sur une voie entre Ottignies et Bakenbos, à l'entrée de La Hulpe, informe le gestionnaire de l'infrastructure, Infrabel. Le trafic était à l'arrêt depuis 11h45 à cause d'un train de travaux qui était sorti du gabarit des voies à hauteur de Bakenbos.

La liaison entre la commune bruxelloise de Watermael et Ottignies est ainsi perturbée, dans les deux sens. "L'offre de trains est adaptée en conséquence et des retards sont à prévoir", prévient Infrabel. Un service de bus a été mis en place pour relier Bruxelles-Luxembourg et Ottignies, dans les deux sens.