Le trafic interrompu 15 jours durant dix étés sur la ligne à grande vitesse vers la France

Inaugurée en 1997 et doyenne du réseau à grande vitesse en Belgique, cette ligne qui relie Bruxelles à la France est empruntée chaque jour par une centaine de trains circulant à 300km/h. Ces dernières années, des signes de vieillissement sont cependant apparus, explique-t-on chez Infrabel. Afin de garantir sa performance, et plus globalement la compétitivité du rail en Europe, l'entreprise lancera cet été un chantier de renouvellement de ses différents composants. Les travaux s'échelonneront sur une dizaine d'années.

L'ampleur des travaux ne permet pas de maintenir la ligne en service, justifie-t-on chez Infrabel. Le chantier se déroulera 24h/24, durant 18 jours et 18 nuits.

Conséquence: les TGV seront amenés à emprunter le réseau classique, soit via Mons (trafic de et vers Paris), soit via Ath/Tournai (trafic de et vers Londres). Cela occasionnera une prolongation des temps de parcours d'environ 30 minutes. Les différents opérateurs ferroviaires actifs sur cette LGV1 ont adapté les horaires en conséquence et une information ciblée des clients sera lancée prochainement.

Le budget total des travaux est de 310 millions d'euros, inscrit dans le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel approuvé en décembre 2022 par le gouvernement fédéral.