Le trafic interrompu au complexe éclusier de Terneuzen

Depuis une semaine, l'agence collabore avec les Pays-Bas pour drainer à un rythme accéléré l'eau supplémentaire en provenance des rivières flamandes en raison des fortes intempéries.

"Les inondations en Flandre occidentale et orientale sont importantes et toutes les instances concernées font d'immenses efforts sur le terrain pour éviter une aggravation de la situation", explique la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters. "La coopération internationale a apporté une contribution significative à la maîtrise des crues ces derniers jours et ne doit pas être sous-estimée. Grâce à cette coopération, nous pouvons détourner une quantité importante d'eau provenant du nord de la France, via la Lys et le Haut-Escaut, vers Terneuzen. Cela nous donne une capacité tampon supplémentaire."