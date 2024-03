"Le train des trois pays" circulera à partir de juin

Le tronçon Maastricht-Aix-la-Chapelle a déjà été mis en service début 2019. La Belgique ne pouvait pas encore être desservie à cette époque, car les autorités belges imposaient des conditions supplémentaires. La date de démarrage a ensuite été avancée à fin 2023, mais elle a ensuite été ramenée au "premier semestre 2024", en raison de "défis techniques imprévus".

Entre-temps, les derniers points d'achoppement ont été résolus et les trains Arriva ont été équipés du système de sécurité nécessaire. "Je suis donc ravie que les transporteurs concernés, Arriva, NS et SNCB, annoncent que ce service ferroviaire sera introduit sur les chemins de fer le 9 juin 2024", a déclaré la secrétaire d'État néerlandaise Vivianne Heijnen. "Cela signifie que le transfert à Maastricht vers et depuis Liège appartiendra bientôt au passé."