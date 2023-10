Le train Liège-Maastricht-Aix ne circulera pas en 2023

Les travaux ont accusé quelques retards "imprévus et d'ordre technique", notamment pour adapter les trains d'Arriva aux différents systèmes de sécurité en vigueur dans les trois pays concernés (Allemagne, Belgique, Pays-Bas). La demande d'autorisation à l'Agence européenne des chemins de fer (ERA) est donc postposée.

Informé, le ministre belge de la Mobilité, Georges Gilkinet, s'est dit "très déçu" qu'Arriva n'ait "pas pu adapter ses trains à temps". "Ce contretemps souligne l'importance de supprimer les obstacles techniques et réglementaires pour permettre aux trains de traverser les frontières", estime-t-il. "C'est crucial, non seulement pour les passagers, mais pour nous tous, notre économie et notre mobilité", a-t-il déclaré, prévenant qu'il "en ferait un point d'action prioritaire lors de la présidence belge de l'Union européenne", qui débute en janvier.