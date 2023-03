Le train Liège-Maastricht-Aix roulera à partir de décembre

Le train direct reliant Liège et Aix-la-Chapelle via Maastricht, annoncé depuis des années, devrait commencer à rouler en Belgique en décembre. Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, la secrétaire d'État hollandaise chargée des infrastructures et de la gestion de l'eau, Vivianne Heijnen, et le député du Limbourg, Maarten van Gaans-Gijbels, chargé de la mobilité et des infrastructures, ont signé lundi une lettre d'intention mettant sur les rails ce "train des trois pays", a-t-on appris mardi.