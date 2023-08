Le tunnel Kennedy temporairement fermé en direction de Gand en raison d'un piéton

En attendant, le tunnel Kennedy a été fermé durant une quinzaine de minutes à la circulation à l'aide de barrières. Cela a provoqué des files tout au long du Ring 1 et jusqu'aux autoroutes E313 et E 19 qui y sont reliées, tant depuis Bruxelles que depuis les Pays-Bas.

Le trafic dans et autour d'Anvers est tellement dense, également en raison d'autres accidents et incidents, que la police a décidé de fermer le tunnel du Waasland en direction d'Anvers. Le trafic en direction de la ville doit emprunter le tunnel Kennedy. On ne sait pas encore combien de temps cette mesure restera en place.