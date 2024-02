Le VDAB a tancé un quart des demandeurs d'emploi flamands l'an dernier

Le VDAB, le service flamand de l'emploi, a donné et infligé, l'an dernier, plus de 29.000 avertissements et sanctions à des demandeurs d'emploi qui n'en faisaient pas assez dans leur recherche d'un emploi, rapporte jeudi le journal Het Laatste Nieuws, sur base de chiffres du ministre flamand de l'Emploi, Jo Brouns (CD&V).