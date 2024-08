Le Venezuela "n'acceptera pas" que l'opposition "usurpe" la présidence, dit Maduro

"On n'acceptera pas, avec les lois nationales, qu'ils" essaient "d'usurper à nouveau la présidence de la République", a déclaré M. Maduro lors d'un rassemblement pour le soutenir, évoquant la reconnaissance par certains pays du candidat de l'opposition Edmundo Gonzalez Urrutia comme "président élu", cinq ans après celle de l'opposant Juan Guaido en 2019 par une partie de la communauté internationale.

M. Maduro a également affirmé que les "patrouilles militaires et policières" continueront dans tout le pays. Elles sont "maintenues dans tout le Venezuela pour protéger le peuple", alors que les troubles post-électoraux ont fait au moins 11 morts et que l'opposition dénonce la répression avec environ un millier d'arrestations et des "disparitions".