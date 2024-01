Le Vlaams Belang dévoile son slogan de campagne: "autrement et mieux"

Le Vlaams Belang, parti d'extrême droite que les sondages annoncent premier en Flandre, a dévoilé jeudi son slogan de campagne et ses priorités. Se présentant comme unique possibilité de changement pour les élections de juin, il aborde le scrutin sous le slogan "Autrement et mieux".

Le parti de Tom Van Grieken investit dans les toutes-boîtes, les flyers sur les marchés et les grands événements, la publicité sur les réseaux sociaux, les affiches grand format (20 m2) et les voitures publicitaires qui arpenteront la Flandre. Dont coût ? Tom Van Grieken répond qu'il ne le sait pas.

Sans surprise, ses priorités sont le durcissement de la politique migratoire et sécuritaire, ainsi qu'une autre politique socio-économique.

Ce qu'il sait en revanche, c'est que "les Flamands travaillent très dur" mais paient trop d'impôt pour ne recevoir que de petites pensions. Il dénonce aussi le montant élevé de la dette publique belge, affirmant qu'en regard, les infrastructures sont "délabrées".

La faute à qui ? À "tous les autres partis, qui ont participé à un gouvernement à l'un ou l'autre niveau". Pour Tom Van Grieken, une politique différente et meilleure n'est possible qu'en faisant du Vlaams Belang le plus grand parti après les élections.

Une collaboration avec son parti est toutefois rejetée par tous les autres partis flamands, même si c'est dans une mesure moindre par la N-VA, qui est par principe opposée au "cordon sanitaire". Tom Van Grieken n'en répète pas moins sa volonté de constituer un gouvernement flamand rapidement après les élections pour aller ensuite négocier au fédéral "de Communauté à Communauté".