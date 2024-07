Le Vlaams Belang en bonne place à la séance d'installation du Parlement flamand

C'est le Vlaams Belang Filip Dewinter, plus ancien député flamand en exercice, qui ouvrira la séance d'installation du Parlement flamand, ce mardi à 14h30. Il sera flanqué des deux plus jeunes élus de l'assemblée: la PVDA (PTB) Amina Vandenheuvel et la Vlaams Belang Mercina Claesen, 22 ans toutes deux.