Le Vlaams Belang réclame la démission de Rudi Vervoort pour la situation à la gare du Nord

Le parti déclare, dans un communiqué, avoir pris connaissance du reportage "avec consternation" et accuse M. Vervoort et l'ensemble du gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale de négligence: "Quelqu'un qui laisse la situation aller aussi loin ne se soucie pas de cette ville et de ses habitants et n'est pas digne d'en être le visage".

Le président de groupe du Vlaams Belang au parlement bruxellois, Dominiek Lootens, prévoit également de déposer une motion de méfiance et appelle les autres partis à la cosigner. Et de déclarer: "Le gouvernement bruxellois et en particulier son ministre-président ont excellé par leur absence ces dernières années. Le fait que la situation, malgré les avertissements répétés, ait pu aller aussi loin est une gifle au visage de chaque Bruxellois".